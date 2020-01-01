قبل الكلاسيكو - ماذا يُقدم جروس أمام الهلال؟

تعرف على أرقام المدرب السويسري كريستيان جروس أمام الهلال، قبل الكلاسيكو.

ينتظر الشارع الكروي السعودي، مواجهة من العيار الثقيل، ستجمع بين الهلال والأهلي، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في مواجهة مهمة ضمن صراع صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال سيستضيف الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر، والتي كان مقررًا لها يوم 12 ديسمبر الماضي، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية.

ويدخل الهلال وهو يحتل المركز الثاني، برصيد 24 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ29 نقطة، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

بينما يلعب الأهلي وهو يحتل المركز الرابع، برصيد 23 نقطة، والفوز في المباراة الوحيدة المؤجلة له أمام الهلال، سجعله ينفرد بالمركز الثالث على أقل تقدير، لينافس الهلال والنصر على الصدارة.

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ونستعرض خلال السطور التالية، ما الذي يقدمه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي، أمام الهلال..

11 مباراة

واجه جروس الهلال في 11 مباراة، في مختلف البطولات، بواقع 10 مباريات مع الأهلي السعودي، ومباراة واحدة مع الزمالك المصري في كأس السوبر السعودي المصري.

المدرب السويسري لعب مع الأهلي في ولايته الأولى 7 مباريات أمام الهلال، وفي الولاية الثانية 3 مباريات، ومع الزمالك مرة واحدة.

تفوق السويسري

يتفوق كريستيان جروس دائمًا على الهلال، حيث حقق الفوز عليه في 5 مباريات، منها 4 مباريات مع الأهلي، ومرة مع الزمالك.

وتعادل المدرب السويسري رفقة الأهلي أمام الهلال، في 3 مباريات، وخسر مثلهم من الزعيم.

الأهداف

سجل الأهلي في مرمى الهلال تحت قيادة كريستيان جروس، 15 هدف، في مختلف البطولات، بينما سجل الزمالك هدفين في مباراة السوبر.

واستقبل الأهلي 13 هدف من الهلال تحت قيادة المدرب السويسري، واستقبل الزمالك هدف واحد من الزعيم تحت قيادة جروس.