سوريانو : واجهت صعوبات للتأقلم مع الهلال وهدفنا الفوز على الأهلي

سنُقدم كل ما في وسعنا داخل النادي من أجل تحقيق الفوز أمام الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو لاعب نادي الهلال، على أهمية الفوز في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية أمام النادي الأهلي.

وخلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي أكد سوريانو على سعي فريقه لتحقيق الفوز أمام المنافس الأهلاوي في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأحد.

ويلتقي فريقي الهلال والأهلي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، على ملعب جامعة الملك سعود "مُحيط الرعب"، ملعب الفريق الهلالي.

عبد الفتاح عسيري لن يلعب مباراة فريقه #الأهلي أمام #الهلال في كأس زايد، غدًا الأحد بسبب عدم الجاهزية.🔔 pic.twitter.com/yw4f7qsGAo — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 16, 2019

سوريانو أضاف في تصريحاته :"سنُقدم كل ما في وسعنا داخل النادي من أجل تحقيق الفوز أمام الأهلي، قبل مباراة الإياب".

على الصعيد الشخصي قال اللاعب : "سأبذل جهدًا كبيرًا في لقاء الغد، من أجل مساعدة زملائي لتحقيق ما يسعد جماهيرنا".

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وأوضح اللاعب سبب عدم التواجد بشكل أساسي مع الفريق وقال : " بالفعل واجهت بعض الصعوبات في بداياتي مع الفريق، نظير عدم تأقلمي إلى جانب تعرضي لإصابة أثرت على أدائي، وأعمل الفترة القادمة على تقدم المستوى المطلوب".

يُذكر أن سويانو كان قد أنضم للهلال السعودي في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادماً من الدوري الصيني.