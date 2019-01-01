الهلال يُقدم لفيفا قائمته لكأس العالم للأندية

البطولة تنطلق في ديسمبر القادم

قدم الهلال للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قائمة أولية مكونة من 30 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر القادم، كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

ونجح الهلال يوم السبت الماضي في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان مجددًا في موقعة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد نادي أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.

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وكان فيفا قد طلب من الهلال وأراوا ريدز تقديم قائمة أولية للاعبيهم المشاركين في كأس العالم للأندية عقب وصولهما إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا 2019 ، وذلك بهدف الفحص المبكر للأسماء والمعلومات الخاصة باللاعبين.

وقدم الاتحاد الدولي طلبًا مماثلًا لناديي فلامنجو البرازيلي وريفربليت الأرجنتيني المتأهلين إلى نهائي كأس ليبرتادوريس الذي سيُلعب في 23 نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة الأولية التي قدمها الهلال لكأس العالم للأندية جميع لاعبي الفريق بمن فيهم الثلاثي غير المقيد في المراحل النهائية من دوري أبطال آسيا، البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين والكولومبي جوستافو كويلار.

ومن المقرر أن يتم تقليص تلك القائمة إلى 23 لاعبًا حال تُوج الهلال باللقب القاري في 24 نوفمبر الجاري حين يحل ضيفًا على أوراوا ريدز في اليابان.