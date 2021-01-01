النني يُطالب آرسنال بشراء أوديجارد من ريال مدريد!

شخصية قيادية هامة لدينا..

أثنى محمد النني، لاعب آرسنال، على زميله مارتن أوديجارد، وأكد على أنه يتمنى استمرار الدولي النرويجي في العاصمة الإنجليزية لأكبر وقت ممكن.

أوديجارد أعير إلى آرسنال في يناير الماضي بعدما فشل في إقناع زين الدين زيدان بقدراته، وبمجرد وصوله إلى ملعب الإمارات بات من الدعائم الأساسية لكتيبة ميكيل أرتيتا.

ومنذ ظهوره بمستويات مميزة وباتت الصحف الإنجليزية تؤكد يومًا تلو الآخر على أن آرسنال سيحاول ضمه بصورة دائمة، وإن كان ذلك يبدو صعبًا بسبب تمسك ريال مدريد به.

وبالنسبة للنني، فإن أوديجارد لاعب سيمتلك مستقبلًا مبهرًا، حيث قال في تصريحات إعلامية "تراه دائمًا ما يُدرِّب اللاعبين حتى خارج غرف خلع الملابس".

كما أضاف الدولي المصري "يتحدث طول الوقت عن المباراة وما سنفعله، لديه السمات الشخصية ليكون قائدًا".

وعند سؤال النني عن إمكانية استمرار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في آرسنال بعد انتهاء هذا الموسم، قال بوضوح "نتمنى ذلك بالتأكيد، نتمنى!".

تجدر الإشارة إلى أن أوديجارد ألمح من قبل إلى إمكانية بقائه لمدة أطول في آرسنال على خلفية ما يشعر به من راحة وُفِرت له من قبل المدرب ميكيل أرتيتا.