زيدان عن السقوط مع ليفربول: ليست قرعة سيئة أو جيدة ولا أنظر لضغط المباريات

كلام عقلاني للغاية..

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن مواجهة ليفربول ستكون صعبة مشيرًا في الوقت نفسه أنه لا يهتم بالشائعات التي تربطه بتدريب منتخب فرنسا الصيف المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول ذهابًا في إسبانيا وإيابًا في إنجلترا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبالنسبة لزيزو فإن القرعة "ليست سيئة أو جيدة".

سيلتقي النادي الملكي أولًا بسيلتا فيجو يوم السبت لحساب الدوري الإسباني قبل توقف كرة القدم بسبب كرة القدم الدولية، وشدد زيدان على تركيزه الجم على هذه المباراة.

المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي للمباراة قال "لا يمكننا القول أنها قرعة سيئة أو جيدة، ما يحدث طول الموسم يؤكد أن ليفربول يمكنه أن يلعب بورقته في أي وقت".

كما أضاف "إنهم مثلنا، نحن لا نزال ننافس على بطولتين، ستكون حقًا مباراة جيدة بين فريقين فازا بالعديد من دوري الأبطال، في هذا المستوى يكون الفوز دائمًا صعبًا".

أما عن مواجهة برشلونة بين لقائي ليفربول، فقال "كل عام في هذه الفترة من الموسم تراهن دائمًا على كل شيء، أنا لا أنظر إلى هذه الأشياء، أركز على مباراة تلو الأخرى فقط".

ريال مدريد هو النادي الإسباني الوحيد الذي وصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، فهل هذه دلالة على قوة الملكي؟ أجاب زيزو بقوله "لا أعتقد أن مستوى الأندية الإسبانية انخفض، إنها مصادفة".

وعن إصابة إيدين هازارد، قال "نريد إيدين أن يتعافى جيدًا، هذا هو الأهم بالنسبة لنا، لا نريده أن يخضع لعملية جراحية مرة أخرى".

اسم زيزو ارتبط بتدريب منتخب فرنسا بعد اليورو المقبل، وعقّب المدرب على ذلك بقوله "الآن أفكر فقط في المباراة ضد سيلتا فيجو، لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، لذلك لا أفكر في المستقبل".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني حاليًا بفارق خمس نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ونقطة عن الوصيف برشلونة.