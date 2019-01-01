وكيل النني يوضح حقيقة مفاوضات ميلان

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أوضح وكيل محمد النني، لاعب بشكتاش، حقيقة وجود مفاوضات من قبل ميلان للتعاقد مع اللاعب في انتقالات شهر يناير المقبل.

وذكرت تقارير في إيطاليا ومصر أن ميلان قد يضم اللاعب على سبيل الإعارة في يناير المقبل لتدعيم خط وسط ميدانه.

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وقال علاء نظمي، وكيل النني، مع "كينج فوت": "لم نقم بعرض النني على أي نادي، ولا نملك شراكة مع الوكالة التي ذكرتها وسائل الإعلام الإيطالية".

وتحدثت تقارير أن النني عرض نفسه على ميلان بعد البداية المتباينة لمشوار اللاعب مع فريقه التركي هذا الموسم.

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ولعب متوسط ميدان بازل السابق تسعة لقاءات مع فريقه هذا الموسم، وكانت بدايته صعبة بعد تعرضه للإيقاف ثلاث مباريات للاعتداء على الخصم في لقاءه الأول.

ويلعب النني حالياً على سبيل الإعارة في بشكتاش من ناديه الأصلي أرسنال بعد تراجع دوره بشكل كبير مع المدرب أوناي إيمري.