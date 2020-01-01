النني: كنت أتمنى التسجيل ولم نكن نستحق الهزائم والسقوط

ماذا قال النني عقب فوز آرسنال على تشيلسي؟

أعرب متوسط الميدان الدولي المصري محمد النني عن سعادته بفوز آرسنال على تشيلسي مؤكدًا أن العمل المستمر كان وراء تحسن النتائج السلبية والتي لم تكن مستحقة بالنسبة للفريق.

واستعاد آرسنال توازنه، وحقق انتصارًا غاليًا على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة جمعت بينهما لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وعقب المباراة قال النني: "نشعر بالسعادة بالأداء والنتيجة، ونعلم أن ذلك سيحدث في الفترة المقبلة حيث أن كانت هناك مباريات يجب أن نفوز بها "

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وأضاف: " مباراة تشيلسي هامة وقاتلنا من أجل الفوز بالمباراة كما رأى الجميع ونأمل أن تكون دفعة لنا فيما هو قادم لكي نعدل المسار في الفترة المقبلة"

وتابع: "في الفترة الماضية كنا نعلم أن هناك هزائم ولكن حدث شيء خطأ حيث أننا عانينا من سوء حظ وأدينا بشكل جيد ولكن النتائج كانت على عكس ما نأمل، وبالتأكيد مع استمرار العمل ستأتي النتائج وهذا ما حدث اليوم بالفعل "

وأردف: "آرسنال فريق كبير ولا نستحق أن نكون في هذا المركز وهذا أشعرنا بالحزن، ولكننا كنا نتأكد أن الأمور ستتحسن مع الوقت ونحن راضون عما حدث في مباراة اليوم "

وحول هدف ساكا الرائع وهل كان يقصدها أم لا قال: "سأشاهدها في التلفاز أولًا ثم أحكم هل قصد التسديد أم لا، والكرة التي سددتها واصطدمت بالعارضة كنت أتمنى أن تدخل الشباك وحزنت لأنها ضاعت"

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في النهاية، الفوز أنقذ أرتيتا من الإقالة، ومنحه فرصة أخرى لتصحيح الأوضاع، سولشاير وزيدان ثبتا أقدامهما حين حصلا عليها في مواقف مشابهة، السؤال الآن سيكون حول أرتيتا ماذا سيفعل بتلك الفرصة.