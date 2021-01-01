يوسف النصيري .. قناص إشبيلية الذي غفل عنه تشيلسي وبرشلونة وتفوق على ميسي

النجم المغربي يخطف الأنظار في الدوري الإسباني

لفت المهاجم المغربي يوسف النصيري الأنظار بشكل لافت الفترة الأخيرة، بسبب تألقه المبهر مع إشبيلية في الدوري الإسباني هذا الموسم.

النقطة الأكثر توهجًا في موسم المهاجم الشاب، كانت من خلال الهاتريك الأخير الذي سجله في شباك قادش، ليتفوق على ليونيل ميسي في صدارة الهدافين بالليجا.

الأمر يعكس مدى النضج الذي يتمتع به اللاعب، حيث تحسن بصورة ملحوظة بعد عمله مع المدرب جولين لوبيتيجي، ليرتفع معدله التهديفي مع الفريق الأندلسي.

المزيد من الفرق

ولذلك قررنا استعراض رحلة صعود النصيري من بدايته في المغرب وحتى وصوله إلى قمة الليجا..

البداية

النصيري يعتبر من أبناء نادي المغرب الفاسي، حيث لعب فترة مع النادي، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية محمد الخامس في الرباط لتتجه الأنظار نحوه من الأندية الأوروبية.

النصيري قضى بعض فترات التجارب مع أندية أوروبية مثل تشيلسي وملقة، ليفوز الأخير بالتعاقد معه وينضم لفريق تحت 19 سنة.

النجم المغربي بدأ رحلته مع شباب ملقة في موسم 2015/2016 وذهب إلى إعارة قصيرة خارج النادي ليعود في 2016/2017.

أرقام النصيري مع ملقة لم تكن مبهرة بالشكل الكافي، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا في 41 مباراة بقميص الفريق في كل المناسبات.

ليجانيس وضع ثقته في المهاجم الشاب وتعاقد معه بـ6 ملايين يورو في أغسطس 2018، لتبدأ رحلته الحقيقية مع التألق.

الفرصة قد تأتي أكثر من مرة

ربما فرصة الانتقال إلى تشيلسي واللعب في الدوري الإنجليزي بسن مبكر، تبدو أكثر جاذبية من ليجانيس والتدرج معه في الليجا، ولكن فشل هذه الفكرة لم يعطل مسيرة النصيري.

اللاعب المغربي قضى فترة اختبار مع النادي اللندني، استمرت 3 أسابيع فقط، واعترف أنه لم يكن قادرًا على التأقلم هناك.

وقال النصيري في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية:"كان الجو باردًا جدًا ولم أستطع تحمل المزيد من هذه الأجواء".

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النجم الشاب كان هناك بعض الشكوك حول لمسته الأولى وكذلك الهدوء أمام المرمى، ولكنه اعتنى بنفسه ونضج سريعًا باستغلال النواحي البدنية المميزة التي يتمتع بها.

فرصة أخرى ضاعت على النصيري في 2015، عندما كان على وشك الانتقال لفالنسيا مقابل 150 ألف يورو ولكن تغيير المدير الرياضي للنادي وقتها تسبب في فشل الصفقة.

برشلونة والاختيار الخطأ

النصيري كان الصفقة الأغلى في تاريخ ليجانيس، حيث لعب للفريق وقام بتكوين شراكة مميزة مع مارتين برايثوايت الذي انتقل إلى برشلونة.

ربما قرر النادي الكتالوني التعاقد مع المهاجم الخطأ، لأن النصيري بمستواه الحالي كان قادرًا على حل مشكلة المهاجم الصريح بفريق المدرب رونالد كومان.

صاحب الـ23 سنة كان على وشك الانتقال إلى برايتون في صيف 2019، حيث تقدم النادي الإنجليزي بعرض قيمته 20 مليون يورو للحصول على خدماته.

إدارة ليجانيس رفضت، ليخرج اللاعب لمهاجمة النادي قائلًا:"عندما يعدك الكبير ويوافق على كل شيء معك ويأتي الصغير ليغير كل شيء".

وأضاف:"من المحزن رؤية هذه المعاملة السيئة من قبل الأشخاص الذين أظهروا لي أنهم يهتمون بالمال كثيرًا".

إصرار النصيري كان واضحًا، وثقته بنفسه بأنه كان يستحق خطوة أعلى من اللعب لليجانيس لم تهتز أبدًا، ليتحقق له مع أراد في يناير 2020 عندما انتقل إلى إشبيلية بـ20 مليون يورو بعدما أحرز 15 هدفًا في 53 مباراة مع ليجانيس.

رحلته مع النادي الأندلسي جاءت بمثابة التعويض بعد كل الفرص الضائعة في بداية مشواره، حيث سجل 22 هدفًا في 53 مباراة لعبها مع الفريق حتى الآن، وفاز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ماذا عن المستقبل؟

هاتريك قادش لفت الأنظار بشكل واضح تجاه النصيري، الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 12 هدفًا بالدوري الإسباني على صدارة الهدافين بالتساوي مع لويس سواريز ومتفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق هدف.

وأما على المستوى الأوروبي، فقد سجل اللاعب 4 أهداف مع الفريق خلال مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

النصيري تحسن بصورة كبيرة من ناحية إنهاء الفرص والحسم أمام المرمى، وقام بتطوير نفسه في المراوغات والكرات الرأسية.

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المدرب جولين لوبيتيجي ساهم بشكل كبير في تطور النصيري، وربما على المغربي البقاء قليلًا مع النادي لمواصلة التطور قبل الخطوة القادمة.

صاحب الـ23 سنة يبدو كموهبة جديدة يخرجها لنا إشبيلية على غرار العديد من النماذج الأخرى، والسؤال الأهم الآن هو متى يخرج لخوض التجربة القادمة في مستويات أعلى؟ الصيف القادم؟ الفكرة تبدو واردة الحدوث.

أندية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان تريد التعاقد مع مهاجم جديد، فهل يتحرك أحدهم لخطف النجم المغربي؟