"النصر سيهبط في هذه الحالة!" .. تحذير شديد بعد مطالبات عودة سعود آل سويلم

جماهير النصر تترقب انتخابات الرئاسة بشغف كبير..

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لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على "التغييرات الإدارية" المرتقبة داخل نادي النصر، بعد قرارات الرئيس مسلي آل معمر، وعضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد.

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آل معمر قرر "الاستقالة" من رئاسة نادي النصر، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع ابتعاد ابن فهد عن الساحة الرياضية، بشكل نهائي.

وفي هذا السياق.. أعرب الإعلامي الرياضي الهلالي عيسى الروقي، عن أمنيته بعودة سعود آل سويلم، المعروف باسم "الشامخ"، إلى رئاسة نادي النصر مجددًا؛ في سخرية من مطالبات بعض من جماهير العالمي، بعودته مجددًا.

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آل سويلم تولى رئاسة قلعة العالمي في موسم 2018-2019؛ حيث حقق معه الفريق الأول لكرة القدم، آخر ألقابه - حتى الآن - في الدوري السعودي للمحترفين.

الروقي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "أتمنى سعود آل سويلم يعود للنصر؛ بشرط ما يتم تغيير رئيس لجنة الحكام، ولا تتم إقالة المدرب البرتغالي جورج جيسوس من نادي الهلال".

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيهبط إلى الدرجة الأدنى، إذا تحققت هذه الشروط؛ على حد قوله.

وتزامنت فترة رئاسة آل سويلم لنادي النصر، مع إقالة جيسوس من تدريب الهلال، في ولايته الأولى؛ بعد خلافات مع رئيس النادي وقتها، الأمير محمد بن فيصل، بالإضافة إلى اتهامات للتحكيم، بمساعدة قلعة العالمي.

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