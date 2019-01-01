النصر يفتح باب المفاوضات مع الاتفاق لضم محمد الكويكبي في يناير

المدير الفني السعودي خالد العطوي مدرب الفريق رفض التخلي عن اللاعب

ماجد جزر فيسبوك تويتر

يبدو أن مسؤولي نادي النصر السعودي قد قرروا التحرك مبكرًا لسوق الانتقالات الشتوية المُقبل، حيث تم طرح اسم اللاعب محمد الكويكبي مُجددًا.

وكان الكويكبي ضمن أبرز اللاعبين المحللين المرشحين للانضمام إلى صفوف النصر خلال الصيف الماضي، إلا أن تمسك نادي الاتفاق تسبب في توقف الصفقة.

النصر كان قد قدم عرضًا رسميًا من أجل ضم الكويكبي من الاتفاق، إلا أن المدير الفني السعودي خالد العطوي مدرب الفريق رفض التخلي عن اللاعب.

التقارير أشارت إلى أن محاولات نادي النصر الجديدة ضغطت على رئيس الاتفاق خالد الدبل من أجل التفكير في بيع اللاعب والحصول على مقابل مادي جيد.

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وأوضحت تقارير أن رئيس النادي حاليًا يعمل على إقناع المدير الفني من أجل الموافقة لبيع الكويكبي خلال الميركاتو الشتوي المُقبل، لتوفير سيولة تُساهم في دعم الفريق.