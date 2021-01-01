النصر يفاوض ثلاثي الفريق من أجل تمديد العقود

هل تنجح إدارة النصر في تمديد عقود لاعبيها؟

بدأت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في دراسة مخاطبة لاعبي الفريق، من أجل تمديد العقود التي قاربت على الانتهاء، في ظل دخول البعض في الفترة الحرة، يوم 24 يناير الجاري.

النصر يحاول الحفاظ على القوام الأساسي للاعبيه خلال الوقت الحالي، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق للمنافسة على صدارة الدوري وجميع البطولات.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن النصر سيخاطب بشكل رسمي عبد الإله العمري المدافع، من أجل تمديد عقده، قبل دخوله الفترة الحرة يوم 24 يناير الجاري.

كما قررت إدارة النصر الاحتفاظ بخدمات سامي النجعي لاعب وسط الفريق، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق مؤخرًا، حيث يدخل الفترة الحرة مع بداية فبراير القادم.

وتسيطر حالة من الحيرة على إدارة النصر، في تجديد عقد عبد الرحمن الدوسري لاعب وسط الفريق، بالرغم من توصيات البرتغالي روي فيتوريا المدرب المقال من تدريب الفريق بالتجديد لانضاطيته ومستواه الجيد.

وحتى الآن لم يتسلم أي لاعب من الثلاثة "عبد الإله العمري، سامي النجعي، عبد الرحمن الدوسري"، أي عروض رسمية من جانب إدارة النصر حتى الآن، حيث ينتهي عقدي النجعي والدوسري يوم 31 يوليو القادم.