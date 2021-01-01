طلال آل الشيخ يحسم موقف حجازي من المشاركة في نهائي البطولة العربية

حجازي من أبرز المدافعين في الدوري السعودي في الوقت الحالي

حسم طلال آل الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية، موقف أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة من تواجده في نهائي النسخة الحالية.

وحصل حجازي على إنذار ثانٍ في لقاء الصعود أمام الشباب، الذي انتهى للعميد بنتيجة 2 – 1 يوم الإثنين الماضي.

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وقال طلال الشيخ في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لا يجوز رفع الإنذار الثاني عن حجازي بأي شكل من الأشكال، فهي لوائح البطولة وتنفذ".

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وأضاف: "الاتحاد سيتجه لبعض اللجان المختصة من أجل المحاولات التي قد يكون لها أملًا ضعيفًا للغاية ولكن أؤكد أن من الصعب للغاية تواجد حجازي في النهائي".

وتابع آل الشيخ: "الحاصل على اللقب سيحصل على جائزة قدرها 6 ملايين دولار، والوصيف سيحصل على 2.5 مليون دولار".

ويعد حجازي من أبرز الصفقات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الماضي بعد الطفرة الذي قدمها رفقة الاتحاد.