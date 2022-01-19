النصر يُغري آرسنال من أجل ضم أوباميانج

كشفت تقارير صحفية، عن تقديم نادي النصر عرضًا مغريًا من أجل ضم المهاجم الجابوني بيير أوباميانج خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف العالمي.

أوباميانج يغيب عن المشاركة رفقة منتخب الجابون خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، بعد إصابته بفيروس كورونا، تسببت له بمضاعفات في القلب.

ما هي تفاصيل عرض نادي النصر لضم أوباميانج؟ وما هو موقف آرسنال؟

الصحفي الإنجليزي "James Benge" الذي يعمل في صحيفة "cbssport" البريطانية، أعلن اليوم الأربعاء، عن تقديم نادي النصر عرضًا ضخمًا ومغريًا لنادي آرسنال أمس الثلاثاء، لضم أوباميانج.

وأضاف أن النصر طلب ضم أوباميانج لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وضع بند ينص على أحقية النادي السعودي في ضم اللاعب الجابوني نهائيًا مقابل 8 ملايين يورو.

نادي آرسنال مازال يفكر في عرض النصر السعودي، خاصة في ظل رغبة النادي الإنجليزي في توفير راتب أوباميانج الأسبوعي، والذي يصل إلى 340 ألف دولار أمريكي.

Exclusive: Saudi giants Al Nassr make loan offer to Arsenal for Pierre-Emerick Aubameyang with mandatory €8 million purchase clause. Gunners still mulling offer. https://t.co/5kCdpaDOBu — James Benge (@jamesbenge) January 19, 2022

ما الذي يحتاجه النصر لحسم صفقة أوباميانج؟

وأكد الصحفي الإنجليزي على أن نادي النصر إذا أراد ضم أوباميانج، عليه توفير راتبه الضخم الذي يصل إلى 340 ألف دولار بالأسبوع الواحد، أي ما يعادل مليون و250 ألف ريال سعودي تقريبًا.

المهاجم الجابوني يحصل على مبلغ 16 مليون دولار في الموسم الواحد، ما يعادل الـ60 مليون ريال سعودي، وهو الأمر الذي سيكون مطلوبًا من النصر حال التعاقد معه.

ويعاني أوباميانج خلال الوقت الحالي مع نادي آرسنال، خاصة في ظل تراجع مستواه وعدم رغبة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا؛ المدير الفني للفريق بمستوياته، حيث يرغب في التخلص منه، لتوفير راتبه ومن ثم التعاقد مع لاعبين جدد.

وينتهي عقد أوباميانج مع نادي آرسنال الإنجليزي في صيف 2023.

اقرأ أيضًا ..

فيديو | "الأهلي هو من ربى كافة الأندية السعودية"

فيديو | "الهلال زعيم الاحتجاجات الخاسرة"

بسبب كنو .. تحذير للمنتخب السعودي من خسارة "اعتبارية" أمام عمان