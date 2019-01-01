إبراهيم غالب على أعتاب الانضمام إلى الفيصلي

اللاعب أصبح قريبًا من الانضمام إلى الفيصلي بعقد لمدة موسم واحد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى اقتراب اللاعب إبراهيم غالب لاعب نادي النصر من خوض تجربة جديدة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التقارير أشارت إلى أن غالب أصبح خارج حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيترويا مدرب العالمي، وأبلغ المسؤولين بالموافقة على رحيله.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب أصبح قريبًا من الانضمام إلى الفيصلي بعقد لمدة موسم واحد.

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التقارير كشفت أن النصر أبلغ غالب، الشهر الماضي، بعدم رغبته في تجديد العقد المبرم بينهما، ما يتيح لأي ناد ضمَّه بنظام الانتقال الحر.

وكان أكثر من نادي بالدوري السعودي قد أبدى رغبته في التعاقد مع المحور الدولي السابق، لكنه يتجه إلى الانتقال إلى الفيصلي.