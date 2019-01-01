النصر يختتم معسكره في الإمارات ويستعد للبكيرية

النصر يستعد لمباراة كأس الملك

اختتم فريق النصر السعودي معسكره التحضيري، اليوم الجمعة، الذي أٌقيم في مدينة جبل علي الإماراتية حيث استمر لمدة 4 أيام.

النصر يحضر في الوقت الحالي لمباراة البكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر أن تقام يوم 6 ديسمبر المقبل.

العالمي يسعى للبدء بشكل قوي في البطولة منذ البداية للصراع على اللقب مع كبار الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.

وخاض النصر مباراة ودية واحدة في معسكره الذي أقيم في الإمارات، كانت أمام شباب الأهلي دبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتمرن النصر التدريبات الأخيرة قبل الرحيل عن الإمارات، صباح اليوم تحت قيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني الذي ركز على النواحي البدنية والتكتيكية.

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وحصل لاعبو النصر على راحة من التدريبات غدًا السبت، على أن يخوض مرانهم بشكل عادي الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مواجهة النصر الذي يسعى لتفادي مفاجآت بطولة الكأس كما هي العادة.