النصر يختتم استعداداته لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

النصر يسعى لخطف القمة من الهلال

اختتم نادي النصر تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الوحدة الهامة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة العاشرة.

ويسعى النصر للتواجد على قمة الدوري السعودي للمحترفين، مستغل عدم لعب الهلال هذه الجولة من أجل مواجهة نهائي أبطال آسيا.

وأجرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، تدريباته بمران بدني قوي، ثم أجرى بعض الخطط التكتيكية، وأخر المران أقيمت تقسيمة بين اللاعبين.

وتغادر بعثة النصر مدينة مكة المكرمة إلى الشرايع من أجل مواجهة الوحدة، غدًا الأحد، من أجل خطف 3 نقاط هامة في مشوار الدفاع عن اللقب.

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ويتواجد النصر في الوقت الحالي في وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة من 9 مباريات حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 2 وتلقى هدف واحد فقط.