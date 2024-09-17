سر إصابته المثيرة للجدل .. الكشف عن حالة نواف العقيدي بعد تبرئته من التمرد

النصر يُعاني من عديد الإصابات..

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عددًا من اللاعبين المحليين "المهمين"، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويُعاني نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق النصراوي، والظهير الأيسر ماجد قشيش، وثنائي خط الوسط عبدالمجيد الصليهم وسامي النجعي، والجناح الشاب أيمن يحيى، من إصابات مختلفة، أبعدتهم عن المباريات في الفترة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن قيام البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب نادي النصر، بتسليم تقرير مفصل عن حالات اللاعبين المصابين، إلى الجهاز الفني المؤقت، بعد إقالة مواطنه لويس كاسترو، من منصبه كمدرب للفريق الأول.

الصحيفة أشارت إلى أن التقرير أوضح أن العقيدي "24 عامًا"، يُعاني من آلام في الظهر، تعرض لها قبل نهائي كأس السوبر السعودي، أمام نادي الهلال، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

GOAL

وطاردت الشائعات العقيدي، حيث قيل إن غيابه بسبب عقوبة انضباطية ضده، عقب تمرده على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، ودخوله في خلافات مع المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو؛ قبل أن ينفي وكيله هذا الأمر تمامًا، مؤكدًا معاناته من الإصابة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشكك البعض في صحة تصريحات وكيل الحارس الشاب؛ حتى نشرت صحيفة "الرياضية" التقرير الطبي لمصابي النصر، والذي أظهر حالة العقيدي - لأول مرة -.

من ناحيته.. يخضع يحيى "23 عامًا"، لبرنامج تأهيلي جراء تمزق العضلة الخلفية، الذي أصيب به أمام الهلال، في نهائي السوبر أيضًا، في الوقت الذي يشتكي فيه الصليهم "30 سنة"، من تمزق عضلي بسيط، تعرض له قبل مواجهة الأهلي، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت الصحيفة، أن الجهاز الطبي منح ماجد قشيش "22 عامًا"، الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق النصراوي، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، برفقة المعد البدني.

جدير بالذكر أن النصر خسر خدمات النجعي "27 سنة"، والذي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي، يوم 5 سبتمبر 2024، بمدينة برشلونة الإسبانية.