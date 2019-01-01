الفحص الطبي يؤكد غياب مايكون عن مباراة الاتفاق وعودة أوفيني

يلتقي العالمي أمام الاتفاق غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد الجهاز الطبي لنادي النصر السعودي عدم جاهزية اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا للمشاركة مع فريقه في مباراة الاتفاق.

ويلتقي العالمي أمام الاتفاق غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخضع مايكون لفحوصات الطبية والاختبارات الفنية، والتي أكدت غيابه عن المشاركة مع فريقه في مباراته أمام الاتفاق غداً.

ديربي القصيم يرحب بكم🙌، و #الهلال يلاقي #الوحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.🔥 pic.twitter.com/JyX4NN9Lp9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار أخر من جاهزيته قبل لقاء ذوب آهن الإيراني الإثنين المقبل، في ثاني مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.

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وفي إطار أخر، استعاد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، مدافعه البرازيلي أوفيني، وذلك قبل مواجهة الاتفاق غداً الجمعة ضمن الدوري السعودي للمحترفين.