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فض المنازعات تُلزم النصر على دفع 8 ملايين ريال للقادسية

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اللجنة قررت ألزام نادي النصر بسداد 8 ملايين ريال لنادي القادسية قبل 12 إبريل المقبل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقرير صحفية سعودية عن حسم لجنة فض المنازعات، بالاتحاد السعودي لكرة القدم،  شكوى نادي القادسية السعودي تجاه نادي النصر بسبب مستحقات اللاعب عبد الرحمن العبيد.

وقالت التقارير أن اللجنة قررت ألزام نادي النصر بسداد 8 ملايين ريال لنادي القادسية قبل 12 إبريل المقبل.

وبحسب الرياضية فأن النصر أصبح ملزمًا بدفع هذه القيمة، نظير ما تبقى من صفقة انتقال اللاعب إلى العالمي الصيف الماضي.

وكانت إدارة نادي النصر السابقة قد عقدت الصفقة مقابل سدداها على دفعتين، حيث تم سداد 5 ملايين ريال وتبقى 8 ملايين في الصفقة التي بلغت قيمتها 13 مليون ريال سعودي.

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وأوضحت التقرير أن تسديد الدفعتين كان من المفترض في يوليو وديسمبر 2018 على الترتيب، بموجب اتفاقية وقعها النصر مع معدي الهاجري، رئيس القادسية آنذاك، إلا أن الدفعة الثانية لم يتم سداداها حتى الآن.

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