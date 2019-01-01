حُسم لأمر - النصر يُجدد عقد عبدالرزاق حمد الله ثلاثة مواسم إضافية

جدد هداف الدوري السعودي عقده مع حامل لقب الموسم الماضي لمدة ثلاثة مواسم إضافية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي النصر السعودي حسم ملف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، حيث تم تجديد تعاقده مع الفريق رسميًا بعد التفاوض مع اللاعب والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وجدد هداف الدوري السعودي عقده مع حامل لقب الموسم الماضي لمدة ثلاثة مواسم إضافية، ليحسم الجدل بالبقاء مع العالمي.

الحساب الرسمي لنادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غرد : " حُسم الأمر .. حمدالله #عالمي لثلاث سنوات قادمة 💛".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل تجديد العقد المادية للاعب، حيث شهدت الأيام الماضية حالة جدل حوار رغبة حمد الله في الحصول على عرض مادي أفضل.

وقدم اللاعب المغربي موسم أكثر من رائع رفقة العالمي الموسم الما1ي 2018\2019، حيث تمكن من تحطيم العديد من الأرقام القياسية على الصعيد التهديفي.

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يُذكر أن عبدالرزاق حمد الله كان قد انضم للعالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الريان القطري.