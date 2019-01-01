عبدالرزاق حمد الله قريب من العودة للمنتخب المغربي

مهاجم النصر قد يكون في قائمة أسود الأطلسي خلال فترة التوقف الدولية القادمة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود اهتمام كبير من قبل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بمهاجم النصر السعودي عبد الزاق حمد الله.

التقارير أشارت إلى أن مهاجم النصر قد يكون في قائمة أسود الأطلسي خلال فترة التوقف الدولية القادمة.

عبدالرزاق حمد الله يُقدم مستوى فني رائع في هجوم العالمي خلال الموسم الحالي، خصوصاً بعد تسجيله 15 هدف بالدوري حتى الآن.

عبد الرزاق حمد الله بات قريبًا من العودة إلى المنتخب المغربي، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع #النصر.🗞️ pic.twitter.com/3PEbBcLxS7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 2, 2019

المنتخب المغربي سيواجه نظيره الأرجنتيني في مباراة ودية، ستقام يوم 26 مارس الجاري على ملعب طنجة الكبير.

المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على أبواب العودة إلى صفوف منتخب بلاده من جديد، بعد المستوى المميز الذي يقدمه برفقة فريقه النصر بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

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وأوضحت التقارير أن ابتعاد وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري عن المشاركات بسبب الإصابة، وعدم تأقلم خالد بو طيب مهاجم الزمالك قد يُساهم في عودة حمد الله لمنتخب بلاده.