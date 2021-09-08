مقطع بكاء الهريفي يثير الجدل ما بين تعاطف وسخرية

انتقد الإعلامي الرياضي سطام الثقيل موقف جمهور نادي النصر السعودي مع نجوم ناديهم المتفاوت بين نجم والآخر، مقارنًا بين موقفهم مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق الحالي، وفهد الهريفي؛ النجم الأسبق للفريق.

ما هي قصة الهريفي وجمهور النصر؟

خرج نجم العالمي الأسبق قبل يومين موجهًا اللوم لجمهور ناديه بشأن عدم مساندتهم له، مما تسبب في تهميشه من تولي أي منصب رسمي، محملًا إياهم مسؤولية كل ما يحدث له.

وبكى الهريفي، خلال حديثه بمساحته على "تويتر"، مؤكدًا أن بذل الكثير من أجل النصر والمنتخب السعودي، لكنه لم يجنِ ثمار ما بذل. (طالع التفاصيل)

"حمد الله والهريفي بكوا الهلاليين كثير"

مقطع بكاء الهريفي تفاعل معه عدد كبير من الجماهير، ما بين متعاطف وساخر، وكان الثقيل أحد من تفاعلوا مع المقطع.

الثقيل كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشرًا مقطع بكاء الهريفي: "جمهور النصر يدبلون الكبد – كما وصفهم العلامة الأصفر الصرامي – يبكيهم حمدالله ويبكون الهريفي".

فيما رد عليه الإعلامي فلاح القحطاني بطريقة ساخرة من الهلال، إذ كتب: "والهريفي وحمدالله بكوا الهلاليين كثير يابوعايض وإذا مومصدق أسأل محمد البكر هو اللي يقول وشاف مو أنا".

والهريفي وحمدالله بكوا الهلاليين كثير يابوعايض وإذا مو مصدق أسأل محمد البكر هو اللي يقول وشاف مو أنا🤔 https://t.co/Z6qNHcqZIR pic.twitter.com/0myMKUOPqq — فلاح القحطاني (@falahsport) September 6, 2021

كيف بكى حمد الله جمهور النصر؟

يلمح الثقيل في تغريدته إلى المشكلات التي افتعلها المهاجم المغربي على مدار الموسم الماضي، والتي تسببت في ضياع لقب هداف الموسم، الذي احتكره على مدار عامين، من بين أيديه، بجانب خسارة فريقه اللقب المحلي ومقعد آسيوي في النسخة المقبلة من دوري الأبطال.

حمد الله دخل في مشكلات كثيرة داخل الملعب وخارجه سواء مع زملائه أو لاعبي الخصوم أو حتى مدربيه، فظهر معترضًا على مانو مينيزيس؛ المدير الفني للفريق، أثناء استبداله في إحدى المباريات.

هذه المشكلات استمرت حتى بداية الموسم الجاري، حتى طالب الكثيرون إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بضرورة رحيل حمد الله خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

لكن خرج المغربي مؤكدًا التزامه بعقده مع العالمي، وعدم وجود أي نية لديه للرحيل عن الفريق، لينهي الجدل المثار حوله ولو بشكل مؤقت.

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