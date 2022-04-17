"النصر حقق إنجازًا بالوصول لنصف نهائي الآسيوية مرتين"

يرى الإعلامي الرياضي محمد العنزي، أن نادي النصر السعودي لا يحتاج إلى زيادة عدد الأجانب من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن الفريق الأصفر حقق الإنجاز بالوصول لنصف النهائي مرتين!

النصر استطاع الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، قبل خروجه على يد الهلال بخسارته المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن" وجه سؤالًا إلى محمد العنزي، حيث قال له: "هل يحتاج النصر إلى 10 لاعبين أجانب من أجل التتويج بدوري أبطال آسيا؟".

العنزي رد على المتابع قائلًا: "النصر النسختين الماضيتين وصل إلى نصف النهائي وخرج، وطالما ينافس من وجهة نظري هذا هو المطلوب".

وتابع: "من الممكن أن يصل النصر إلى النهائي ويخسر بركلات ترجيح أو يتعرض للظلم التحكيمي، هناك ظروف يمر بها الفريق في كل بطولة".

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واستطرد قائلًا: "لكن على مستوى القيمة الفنية النصر كان من أبرز الأندية المرشحة لتحقيق دوري أبطال آسيا وحدثت مشاكل تحكيمية الكل شاهدها".

مشاهد: هل يحتاج #النصر لـ 10 أجانب ليحقق #دوري_أبطال_آسيا ؟



محمد العنزي: #النصر كان من أبرز المرشحين لتحقيق البطولة وكان هناك أخطاء تحكيمية .. زيادة اللاعبين الأجانب ليس في مصلحة المنتخب السعودي



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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/Zh3H0ZM7dM — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 16, 2022

وختم العنزي تصريحاته قائلًا: "مصلحة الكرة السعودية كمنتخبات وأندية، من مصلحة المنتج كدوري سعودي يجب زيادة الأجانب، ولكن على مستوى مخرجاته والمنتخبات السعودية سيكون قرارًا سلبيًا جدًا".