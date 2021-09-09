الأمور غير المستقرة في النادي الإيراني تمهد الطريق للنصر نحو دور الـ8 بدوري أبطال آسيا

تتحرك الأحداث سريعًا في نادي تراكتور الإيراني قبل مواجهة النصر السعودي الآسيوية المصيرية، وتتجه نحو الأسوأ.

العالمي من المقرر أن يستضيف الفريق الإيراني، في 14 من سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ماذا يدور في تراكتور؟

النادي الإيراني يمر حاليًا بعدة أزمات، كانت البداية بغضب الجماهير من مجلس الإدارة، مما أدى لرحيل رئيس النادي، ثم تلتها أزمة ضرب فيروس كورونا للفريق.

بالأمس، أصدر تراكتور بيانًا رسميًا يطلب خلاله تأجيل مواجهة النصر، لعدم اكتمال قائمته بالعدد القانوني الذي يسمح له بخوض اللقاء، إذ أن هناك 12 لاعبًا فقط جاهزين، فيما تتطلب القائمة 13 لاعبًا كحد أدنى. (طالع التفاصيل)

ولم يصدر الاتحاد القاري أي رد فعل حول الخطاب، في إشارة قوية على خوض المباراة في موعدها الطبيعي.

وعاد النادي الإيراني ليؤكد أنه طلب من الاتحاد الآسيوي ضم لاعبين شباب إلى القائمة بدلًا من المصابين إلا أنه شدد على أنه في حال الرفض، فإن الفريق سيتجه للدوحة بشكل طبيعي لخوض المباراة باللاعبين المتاحين. (طالع التفاصيل)

ما هي المفاجأة الكبري؟

أعلن النادي الإيراني رسميًا قبوله الاستقالة التي تقدم بها فراز كمالوند؛ المدير الفني للفريق، مشيرًا في بيانه إلى الإعلان عن خليفته قبل لقاء النصر.

وكان كمالوند قد تقدم باستقالته مساء اليوم الخميس، اعتراضًا على المشكلات الكثيرة التي يمر بها الفريق رغم أهمية الفترة الحالية.

ووفقًا للصحفي الإيراني "دافود" فإن هناك احتمالية لعودة فيروز كريمي؛ المدير الفني السابق لتراكتور لقيادة الفريق من جديد، بالإضافة إلى دخول جواد نكونام؛ المدير الفني السابق لفولاد، ضمن دائرة الترشيحات.

كيف تأهل النصر وتراكتور لدور الـ16؟

النسخة الحالية من دوري الأبطال أقيم دور المجموعات بها بنظام البطولة المجمعة، واستضاف النصر مباريات المجموعة الرابعة، على أن يصعد أول كل مجموعة وأفضل ثلاثة من أصحاب المركز الثاني.

العالمي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري، الذي حل وصيفًا وودع المنافسات.

أما تراكتور فصعد كأفضل ثانٍ عن المجموعة الثانية بعدما جمع عشر نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن الشارقة الإماراتي، الذي احتل الصدارة.

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