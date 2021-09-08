مفاجآت في قائمة النصر لبطولة دوري أبطال آسيا

النصر يستعد لمواجهة تراكتور الإيراني

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة البرازيلي مانو مينيزيس، عن قائمة الفريق التي ستخوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بداية من دور الـ16 وحتى نهاية مشوار الفريق بالبطولة.

لوائح الاتحاد الآسيوي تمنح الحق لكل نادٍ بقيد 4 لاعبين أجانب بينهم واحد آسيوي في قائمته لدوري أبطال آسيا، ولذا تُجبر أندية الدوري السعودي على التضحية بثلاثة لاعبين أجانب وعدم قيدهم قاريًا رغم تواجدهم في القائمة المحلية لسماح الاتحاد السعودي للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب.

ما هي المفاجأة المدوية في اختيارات النصر لقائمته الآسيوية؟

المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، استبعد مواطنه لاعب الوسط أنسيلمو من قائمة النصر لدوري أبطال آسيا لعدم جاهزيته للعب من الناحية البدنية.

النصر واجه الفيصلي وديًا الأحد الماضي، وقد غاب أنسيلمو عن اللقاء لأنه غير جاهز بدنيًا، ويبدو أن إعداد اللاعب بدنيًا للمشاركة في المباريات سيتطلب بعضًا من الوقت.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المعد البدني للنصر أوصى مينيزيس بعدم تسجيل أنسيلمو قاريًا، وقد استجاب المدرب البرازيلي واستبعده بالفعل في مفاجأة مدوية، خاصة بعدما قاتل النادي بشراسة ليضمه في آخر أيام سوق الانتقالات.

أنسيلمو كان قريبًا من النادي الأهلي في بداية الميركاتو الصيفي قبل أن يتدخل الاتحاد ويُصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميصه، تدخل النصر في الأيام الأخيرة وبعد انطلاق الدوري السعودي قلب الموازيين وحول وجهة اللاعب من جدة إلى الرياض بعد صراع مثير بين الناديين.

النصر فسخ عقده لاعبه بيتروس ليُسجل أنسيلمو في قائمته المحلية، ولذا يأتي قرار استبعاده آسيويًا صادمًا للجميع خاصة أن النادي ضمه لتحسين جودة الوسط وأنه يستطيع الاستفادة منه في المباريات بعد دور الـ16.

من هم رباعي النصر الأجنبي في دوري أبطال آسيا؟

المدرب البرازيلي استقر على الرباعي الأجنبي الذي سيُقيده في قائمة النصر لدوري أبطال آسيا، وتحديدًا للمراحل الإقصائية من نسخة 2021.

ويتصدر عبد الرزاق حمدالله قائمة النصر في آسيا رغم إيقافه وغيابه عن مباراة دور الـ16 أمام تراكتور، ومعه اختار المدرب الثلاثي الجديد أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وجلال الدين ماشاريبوف.

مينيزيس استبعد أنسيلمو ومعه المصاب بيتي مارتينيز والمدافع راميرو فونيس موري.

من هم اللاعبين المنضمين لقائمة النصر الآسيوية؟

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة الفريق الأصفر الآسيوية بشكل رسمي، حيث ضمت الآتي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد آزيبي.

الدفاع: عبد الله مادو، عبد الإله العمري، نايف الماس، علي لاجامي، محمد آل فتيل، آسر هوساوي، يوسف حقوي، منصور الشمري، سلطان الغنام، حمد المنصور، عبد الرحمن العبيد، محمد القاسم.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، مختار علي، أيمن يحيى، سامي النجعي، خليل العباس، خالد الغنام، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف.

الهجوم: عبد الفتاح آدم، عبد الرزاق حمد الله، فينسنت أبو بكر.

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