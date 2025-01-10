أخبار النصر اليوم | تعثر في صفقة رحيل تاليسكا .. وسخرية قاسية من الغنام!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 10 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 10 يناير 2025.

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الكشف عن سبب تعطل انتقال تاليسكا إلى فنربخشه

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كشف الصحفي التركي برهان كان ترزي، وكيل البرازيلي تاليسكا نجم النصر السعودي، السبب وراء تعطل صفقة انتقاله إلى فنربخشه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناءً على طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضح برهان عبر حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، أن هناك خلاف بين وكيل أعمال تاليسكا ونادي النصر، وهو ما يُعطل الصفقة.. (التفاصيل هنا)

العضو الذهبي السابق للنصر يسخر من سلطان الغنام!

سخر سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر، من سلطان الغنام الظهير الأيمن للعالمي، بعد الخطأ الذي ارتكبه ضد الأخدود أمس الخميس، مشيرًا إلى أنه "أفضل لاعب بالعالم يصنع أهدافًا للخصم" .. (التصريح كامل من هنا)

GOAL

بيولي يصدم جماهير النصر في الميركاتو الشتوي!

ماذا قال ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، بشأن تحركات العالمي في الميركاتو الشتوي الجاري؟ .. (التفاصيل من هنا)

"سيفشل" .. توقع مثير للجدل بشأن محمد سيماكان مع النصر!

"لم أغير رأيي وأرى أن محمد سيماكان ليس من مستوى النصر وسيفشل مع الفريق"، هكذا علق الإعلامي طارق التويجري عل أداء المدافع الفرنسي محمد سيماكان لاعب نادي النصر، ومستقبله مع الفريق، حيث توقع له الفشل.. (التفاصيل من هنا)

ماجد الجمعان يفاجئ الجميع بعد فوز النصر على الأخدود!

ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، قام بنشر رسالة عبر حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي للجماهير، يهنئهم بالفوز على الأخدود، ويعدهم بأن الفريق سيواصل طريق الانتصارات.. (التفاصيل من هنا)