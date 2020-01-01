النصر

المريسل: بطولة واحدة للنصر تساوي 10 للهلال

تامر أبو سيدو
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الهلال - النصر نهائي كأس الملك
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الإعلامي الشهير يُوضح السبب

قال الإعلامي النصراوي "عبد العزيز المريسل" أن بطولة واحدة يفوز بها نادي  النصر السعودي  تُساوي 10 بطولات يُتوج بها جاره ومنافسه اللدود  الهلال .

النصر واصل نتائجه السيئة هذا الموسم بخسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال 2-1، وكان الأسبوع الماضي قد خسر ديربي الرياض كذلك لكن ضمن الدوري السعودي، وكانت تلك خسارته الرابعة في الموسم مقابل انتصار وحيد.

الإعلان والشارع الكروي النصراوي شن هجومًا كبيرًا على إدارة النادي ومدربه روي فيتوريا، وقد دفع المشرف العام على الكرة عبد الرحمن الحلافي الثمن وتقدم باستقالته من منصبه مساء أمس.

المريسل سار في اتجاه مختلف، حين قال عبر حسابه الرسمي على تويتر "أعلم يقينًا أن بطولة للنصر تُساوي 10 بطولات يُحققها الهلال، بسبب حظ الهلال القوي والذي جعله متزعم البطولات، وأجمل ما في النصر الآن أن رجاله يعلمون أنهم يُقاتلون للوقوف ضد الهلال وحظه. نعم لدى النصر أخطاء وسيُعالجها لكن الأهم من كل هذا أن العمل مستمر".

يُشار إلى أن النصر يستعد حاليًا لمواجهة أبها في سادس جولات الدوري السعودي مساء الخميس القادم، ولا يمتلك الفريق في رصيده سوى 3 نقاط تضعه في المركز قبل الأخير.

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