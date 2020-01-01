أخبار النصر اليوم | بغلف يكشف حقيقة مفاوضاته للاعبين، وفحوصات جديدة للبريكان

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 29 مايو 2020 ...

الكشف عن تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد عسيري

جناح الأهلي السعودي "عبد الفتاح عسيري" مطلوب في النصر والإعلام يتحدث عن مفاوضات متقدمة، وقد كشفت صحيفة الرياضية عن تطورات جديدة تخص مفاوضات تجديد عقده من جانب إدارة ناديه. التفاصيل هنا

بغلف: لا صحة للحديث حول مفاوضات مع لاعبين جدد

نفى عبد العزيز بغلف عضو الشرف الذهبي بنادي النصر كل ما يُقال حول مفاوضاته مع لاعبين جدد لارتداء قميص الفريق الموسم القادم، مؤكدًا أن كل ما يُشاع حول ذلك عارٍ تمامًا عن الصحة وأن إدارة النادي هي المسؤولة عن هذا الملف حسب النظام واللوائح.

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إذ كتب عبر حسابه على تويتر "جميع ما يذكر ويتداول بزج اسمي في مفاوضات مع أي لاعب غير صحيح البته ولست مسؤولًا عنه. للنادي إدارة هي المسؤولة عن هذه الأمور حسب النظام الذي تنص عليه اللوائح الخاصة بذلك. للعلم والتوضيح ولإخلاء المسؤولية".

مايكون يحتفل بعيد ميلاد زميله في النصر

احتفل مدافع النصر مايكون بيريرا بعيد ميلاد زميله في الفريق السعودي "بيتروس"، إذ كتب على حسابه في إنستجرام معلقًا على صورة تجمعه بمواطنه البرازيلي "اليوم هو عيد ميلاد هذا الظاهرة .. أخي بيتروس. لديه قلب لا يمتلكه إلا قليل من الناس. الجميع يحبك، عيد ميلاد سعيد".

فحوصات طبية جديدة لفراس البريكان

سيخضع فراس البريكان مهاجم النصر لفحوصات طبية جديدة للوقوف على حقيقة مدى احتياجه لعملية جراحية في العضلة الضامة من عدمها، وقد أظهرت الفحوصات الأخيرة للاعب عدم وجود أي إصابات في الحوض ويتبقى فقط الاطمئنان على العضلة الضامة.