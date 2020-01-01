أخبار النصر اليوم | دعم جديد من بغلف وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سباهان

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ...

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النصر يحفز لاعبيه قبل مواجهة سباهان أصفهان

قامت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بإيداع راتب شهر في حسابات لاعبي الفريق الأول، قبل مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن صرف الراتب جاء من أجل توفير أجواء مناسبة للفريق خلال مشواره القاري.

التشكيل النصر المتوقع أمام سباهان أصفهان

حراسة المرمى: برادلي جونز.

الدفاع: سلطان الغنام، مايكون بيريرا، عبد الله مادو، عبد الرحمن العبيد.

الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام، جونزالو مارتينيز، عبد الفتاح عسيري.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

بغلف يقدم دعمًا جديدًا للنصر السعودي

قدم عبد العزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، دعمًا ماليًا جديدًا إلى إدارة ناديه، برئاسة صفوان السويكت.

وكتب بغلف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء نصها كالآتي:

"يسعدني ويشرفني تقديم مبلغ 3 ملايين ريال، لعالمي آسيا الأول، نصرنا الحبيب، وذلك سداد دفعة عقد أحد النجوم الذي تكفلت به، وسوف يتم إيداع المبلغ في حساب النادي الأسبوع القادم بإذن الله".

فيتوريا يدرس التخلص من يحيى الشهري نهائيًا

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، أبلغ إدارة ناديه بعدم حاجته نهائيًا لخدمات يحيى الشهري، قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن النصر قرر التخلص تمامًا من يحيى الشهري، بناء على طلب من روي فيتوريا.