فيديو | النصر يهزم سباهان ويتأهل رسميًا لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا

الفريق السعودي ضمن التأهل رسميًا

حسم النصر السعودي تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بانتصاره المقنع على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي رفع رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم الرابعة بفارق نقطتين عن السد القطري، فيما تجمد رصيد سباهان عند نقاطه الثلاثة وقد بات بحاجة إلى معجزة للتأهل لثمن النهائي، وخرج العين رسميًا من المنافسة متذيلًا المجموعة بنقطة يتيمة.

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الشوط الأول من اللقاء جاء نديًا بين الطرفين وقد وصل الفريقان جيدًا لمرمى بعضهما البعض، إلا أن نجوم النصر كانوا الأفضل في استغلال فرصهم.

عبد الله مادو قلب دفاع النصر سجل هدف الفريق الأول عند الدقيقة الـ32، ونجح بعدها بدقائق قليلة زميله حارس المرمى براد جونز في إنقاذ مرماه من هدف محقق.

عبد الرزاق حمدالله كافأ زميله الأسترالي بإحراز هدف التقدم الثاني بتسديدة ممتازة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون رد.

الفريق الإيراني رفع الراية البيضاء في الشوط الثاني بفضل تفوق النصر المعنوي والبدني، وقد أدار الفريق السعودي اللقاء جيدًا ودون بذل الكثير من الجهد، وقد أهدر عدة محاولات هجومية جيدة لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول.