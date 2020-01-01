جوليانو: غاضبون جدًا من الاتحاد، والنصر يريد الفوز بكافة البطولات

النجم البرازيلي يتحدث عن عديد الأمور

حل البرازيلي جوليانو صانع ألعاب النصر ضيفًا على برنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية مساء أمس الثلاثاء، وقد أكد خلاله استهداف فريقه الفوز بجميع بطولات الموسم الجاري خاصة دوري أبطال آسيا.

النصر تُوج مؤخرًا بلقب السوبر السعودي بعد انتصاره على التعاون في جدة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال الذي لعب مباراة أقل، كما وصل دور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين حيث سيلعب ضد العدالة.

صحيفة | التعاون يشكو الهلال بعد توقيعه مع مدالله عليان

جوليانو بدأ حديثه بالتأكيد على صعوبة المباراة الأخيرة ضد التعاون في السوبر، خاصة في شوطها الأول، مشددًا في نفس الوقت على استحقاق النصر للفوز بناءً على أدائه خلال اللقاء.

ومن ثم انتقل للحديث حول مستقبله مع النصر وإشاعات انتقاله لفريق آخر، إذ قال "الإشاعات حول مستقبلي موجودة دومًا وهذا طبيعي في كرة القدم، كلما يفتح سوق الانتقالات أبوابه تسأل بعض الفرق من البرازيل وأوروبا عن وضعي في السعودية وهذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد مع النصر، لكن كل هذا يبقى في إطار الإشاعات ولا شيء حقيقي به".

لاعب منتخب البرازيل السابق أبدى رضاه عن مستواه مع النصر، مضيفًا "أنا راضٍ عن أدائي مع النصر، أحيانًا كثيرة ألعب دون الكرة بهدف مساعدة زملائي، كرة القدم ليست أهداف فقط وهي أكبر من مجرد أرقام".

"لا أهتم بالانتقادات، لدي حسابات السوشيال ميديا الخاصة بي وهناك أشخاص يهتمون بها، أنا لا أهتم ولا أركز سوى على حياتي الخاصة ومسيرتي المهنية. أدرك تمامًا أنني سأوصف بالأفضل حين ألعب جيدًا وسأتعرض للانتقاد حين ألعب بشكل سيئ. هذه الأمور لا تشغلني".

وأضاف حول طموحاته مع النصر "أريد أن أفوز بكافة الألقاب الممكنة مع النصر، هدفنا أن نجدد الفوز بالدوري السعودي والمنافسة الجادة على لقب دوري أبطال آسيا. الفوز بالدوري صعب جدًا لأن الهلال والأهلي يُكافحان كذلك للفوز باللقب. أعتقد أن اللقب لن يُحسم سوى في الجولة الأخيرة من الدوري".

وأتم قائلًا عن مواجهة الاتحاد القادمة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "نحن غاضبون جدًا من الاتحاد لأنهم هزمونا في الدوري وأخرجونا من الكأس، هم لا يمرون بأفضل حالاتهم حاليًا لكنهم فريق كبير ودومًا ما يُقدمون أفضل ما لديهم حين يلعبون أمامنا، هذا لأننا فريق كبير".