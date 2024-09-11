"من بينهم الصفقة الجديدة" .. 5 إصابات في النصر قبل كلاسيكو الأهلي الكبير

الملايين يترقبون كلاسيكو النصر والأهلي..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لكلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، أمام عملاق جدة الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر يستضيف الأهلي، في التاسعة من مساء يوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل الكلاسيكو الكبير.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، المقرب من البيت النصراوي، معاناة 5 لاعبين من الإصابة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

GOAL

العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن تواجد الرباعي السعودي عبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وأيمن يحيى وماجد قشيش، في عيادة نادي النصر؛ للعلاج من الإصابات المختلفة التي يُعانون منها.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن النجم البرازيلي الشاب أنجيلو جابرييل، المنضم إلى الفريق النصراوي في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ تواجد هو الآخر في العيادة الطبية بالنادي.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي النصراوي علي العنزي، كان قد أكد يوم أمس الثلاثاء، على عدم مشاركة النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، بسبب شعوره ببعض الآلام؛ وهو الأمر الذي لم يتطرق له العصيمي.