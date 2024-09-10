قبل كلاسيكو الأهلي .. غياب نجم مؤثر عن النصر وموعد مشاركة كريستيانو رونالدو في التدريبات

كواليس جديدة من داخل البيت النصراوي..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لكلاسيكو محلي كبير، مساء يوم الجمعة القادم؛ عندما يواجه عملاق جدة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي، بخسارة لقب كأس السوبر السعودي؛ قبل أن يحقق تعادل ثم فوز، في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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وقبل كلاسيكو الأهلي الكبير.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، غياب النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، عن تدريبات الفريق الأول "الجماعية"، مساء اليوم الثلاثاء.

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العنزي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن شعور أوتافيو ببعض الآلام، التي منعته من المشاركة في التدريبات "الجماعية"؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل، أو موقف اللاعب من الكلاسيكو.

وعلى جانب آخر.. أوضحت مصادر نصراوية، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سوف يشارك في تدريبات الفريق الأول "الجماعية"، يوم الأربعاء.

المصادر أشارت في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، إلى أن مشاركة رونالدو المرتقبة في التدريبات؛ تأتي بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عقب فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب البرتغال.

جدير بالذكر أن رونالدو قاد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، لتحقيق الفوز على كرواتيا ثم اسكتلندا وبنفس النتيجة (2-1)، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية؛ حيث سجل هدفًا في كل مباراة، ليصل إلى الهدف الأول بعد الـ900، في مسيرته الكروية.