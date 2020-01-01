السومة وأمرابط في مقدمتهم .. لجنة الانضباط تعاقب لاعبي الأهلي والنصر

العقوبات جاءت على خلفية أحداث نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، عدة عقوبات بشأن أحداث نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي شهدتها مواجهة الأهلي والنصر.

المباراة أقيمت في 27 من أكتوبر الجاري، وانتصر العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ليصعد إلى النهائي.

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وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على السوري عمر السومة؛ مهاجم الراقي، في قرار غير قابل للاستئناف، على إثر غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية المباراة.

بينما جاءت بقية العقوبات على ثلاثي العالمي، إذ غُرم المغربي نور الدين أمرابط وعبد الرحمن الدوسري ونواف العقيدي، 20 ألف ريال على كل منهم، في قرار غير قابل للاستئناف، نظرًا لتواجده في غرف خلع الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي.

يذكر أن النهائي من المقرر أن يقام في 29 من نوفمبر الجاري، إذ سيجمع العالمي بالهلال، الذي تأهل بعد التغلب على أبها بثنائية نظيفة.