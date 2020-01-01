أخبار النصر اليوم | عرض للاعب الأهلي وجمع أموال لإقالة فيتوريا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص | النصر يطلب استعارة لاعب الأهلي لتعويض غياب كيم جين

بدأ مجلس إدارة النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، رحلة البحث عن بديل مناسب للكوري الجنوبي كيم جين سو؛ ظهير أيسر الفريق، بعدما تعرض للإصابة مؤخرًا، إذ طلب البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الغني، ضرورة التعاقد مع البديل المناسب. ( طالع التفاصيل )

ذهبي النصر يدعو لجمع أموال لإقالة فيتوريا

بدأ عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، حملة لدعوة أعضاء شرف النادي للتبرع بأموال، من أجل دفع الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، ورحيله عن الفريق. ( طالع التفاصيل )

فيتوريا: نعيش في النصر ضغط دائم والأخطاء سبب التعادل مع ضمك

يرى البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، أن أخطاء لاعبيه الفردية هي سبب التعادل أمام ضمك بنتيجة 2-2، مؤكدًا أنه سيسعى لتصحيحها خلال الفترة المقبلة.

وقال فيتوريا، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "وقعنا في عدد من الأخطاء وهو ما سبب ضياع نقطتين، سنحاول التحكم في أخطانا، وإن كانت هذه كرة القدم، لكننا كنا نعمل على الفوز ولا غيره، لكن الحظ لم يحالفنا".

المزيد من الفرق

وأضاف: "الفرق الكبيرة كالنصر تعيش في ضغط دائم، سواء حققت نتائج إيجابية أو سلبية، نعيش مع هذا ونتعامل معه".

بن زكري: التعادل أمام النصر غير مفرح

يرى الجزائري نور الدين بن زكري؛ المدير الفني لضمك، أن تعادل فريقه أمام النصر غير مفرح بالنسبة له، إذ يرى أنه قادر على الفوز أمام أي خصم باستثناء الهلال.

وقال بن زكري، بعد التعادل أمام العالمي 2-2، في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "خضنا مباراة قوية، لكن التعادل غير مفرح بالنسبة لي، كنت أريد الفوز، فبإمكاننا تحقيق هذا أمام أي فريق، كافة الـ15 فريقًا ومن بينهم النصر متساويين، المختلف الوحيد هو الهلال".

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف مباراة النصر ضد ضمك في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21