خاص | النصر يطلب استعارة لاعب الأهلي لتعويض غياب كيم جين

العالمي يحاول تصحيح أوضاعه بميركاتو يناير

بدأ مجلس إدارة النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، رحلة البحث عن بديل مناسب للكوري الجنوبي كيم جين سو؛ ظهير أيسر الفريق، بعدما تعرض للإصابة مؤخرًا، إذ طلب البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الغني، ضرورة التعاقد مع البديل المناسب.

الكوري الجنوبي كان قد تعرض لقطع في وتر أكيليس، خلال مواجهة الرائد، بدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، إذ يحتاج لتدخل جراحي.

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ومن المنتظر رفع اسم اللاعب من كشوفات العالمي، بعدما كان قد انضم له في الصيف الماضي، بعقد ممتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن إدارة السويكت وضع البرازيلي لوكاس ليما؛ ظهير أيسر أهلي جدة، على رأس قائمة المرشحين لخلافة كيم جين، إذ ترغب في استعارته لمدة ستة أشهر فقط.

ويعد ليما من العناصر الأساسية في تشكيل الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للراقي، إذ شارك في تسع مباريات بالدوري المحلي من الموسم الحالي، صنع خلالها هدف وحيد.

وكان الراقي قد تعاقد مع البرازيلي في صيف عام 2019 قادمًا من نادي نانت الفرنسي، وعقده ممتد حتى صيف عام 2022.

العالمي يعاني الموسم الحالي من تراجع كبير في أدائه ونتائجه، إذ يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين، والتعادل في مثلهما، وخسر ستة لقاءات أخرى.