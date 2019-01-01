النتائج تحسم موقف محمد بن فيصل من رئاسة الهلال

محمد بن فيصل سينتظر حتى نهاية الموسم،

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن حسم سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي موقفه من البقاء أو الرحيل عن قيادة النادي.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن محمد بن فيصل سينتظر حتى نهاية الموسم، ومن ثم النظر في النتائج التي حققتها هذا الموسم.

وأكدت التقارير أن بن فيصل سيحسم موقفه بناءً على النتائج التي سيحققها الفريق مع نهاية الموسم من حيث الرحيل أو البقاء موسماً آخر.

وفقد نادي الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الهزيمة أمام النصر في الجولة الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🗒️- قمة #الشباب و #الأهلي تسيطر على مباريات الجولة السادسة والعشرين.🔥

إليكم مواجهات الجولة.👇 pic.twitter.com/iXh3yqC3fN — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 2, 2019

وفي السياق ذاته، جددت إدارة النادي ثقتها في الكرواتي زوران للبقاء على رأس الجهاز الفني للفريق الأول رغم اهتزاز مستويات الفريق في آخر ثلاث مباريات من الدوري.

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وكان الأمير محمد بن فيصل اجتمع بالجهاز الفني بعد مباراة الاتفاق الأخيرة، وجدد ثقته بهم جميعاً، وطالبهم بتحقيق مستويات ونتائج أفضل في المباريات المقبلة.