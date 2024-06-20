قبل الميركاتو .. انتعاش خزينة النصر بـ"مبلغ ضخم" ووعد من إبراهيم المهيدب

إبراهيم المهيدب يسعد النصراويين..

انتعشت "خزينة" نادي النصر السعودي، بمبلغ مالي ضخم، قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي.

النصر يرغب في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة، في صيف العام الحالي؛ بعد خيبات الأمل الكبيرة، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي خرج منه بـ"صفر" بطولات.

وفي هذا السياق.. أعلن إبراهيم المهيدب، المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، دعم النادي بمبلغ 18 مليون ريال سعودي.

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المهيدب كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "كل الشكر لمن وثق بنا؛ للمساهمة بخدمة الرياضة السعودية ونادي النصر.. نحن من جمهور هذا الكيان، نحزن عظيم الحزن لحزنكم، ونفرح لفرحكم".

ووعد المرشح الرئاسي، بالعمل "من القلب"؛ لخدمة هذا الكيان الكبير، متمنيًا من الجميع الوقوف مع نادي النصر، ودعمه بقوة.

وكان من المتوقع الإعلان عن فوز المهيدب، برئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، مساء اليوم الخميس؛ إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي، أجلت هذا الأمر"، إلى الغد الجمعة.