رينار يرفض تقارير بيتزي وتغييرات منتظره في قائمة المنتخب السعودي

يسبق مواجهة منتخب اليمن في تصفيات كأس العالم 2022م

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية ان المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رفض الاعتماد على التقارير التي قدمها المدير الفني السابق خوان أنطونيو بيتزي.

وبحسب صحيفة "الرياض" فأن المدرب الفرنسي أبلغ مسؤولي الاتحاد أن الاعتماد لن يكون على التقارير السابقة التي سبق أن قدمها المدرب السابق للأخضر.

المنتخب السعودي سيدخل معسكر قصير والذي يسبق مواجهة منتخب اليمن في تصفيات كأس العالم 2022م يوم العاشر من سبتمبر المقبل.

أول هذه الاختلافات قد تكون في القائمة التي سيعتمد عليها المدير الفني الجديد للأخضر هو اختيار قائمة بناءً على قناعته الشخصية.

ومن المنتظر أن تعتمد اختيارات رينار بناءً مشاهداته للقاءات في الجولتين الأوليين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولقاءات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

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وبحسب الصحيفة فأن القائمة المقبلة للأخضر قد تشهد غياب أسماء ستكون مفاجأة للشارع الرياضي لعدم تقديمها لمستويات جيدة أو لدواعي الإصابة.