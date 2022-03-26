"المنتخب السعودي لن يجد مهاجمًا في 2025، وحل وحيد لتلك المشكلة"

حذر الناقد الرياضي أحمد الفهيد المسؤولين في كرة القدم السعودية من وجود مشكلة سيُعاني منها المنتخب الوطني خلال السنوات القادمة، وهي عدم وجود مهاجمين يستطيعون تحمل مسؤولية قيادة هجوم الأخضر.

المنتخب السعودي نجح في حسم تأهله لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر الشتاء القادم بعد تعادله مع الصين وفوز اليابان على أستراليا، ويجري الحديث حاليًا عن إعداد الفريق لتقديم أداء قوي ونتائج إيجابية على الملاعب القطرية.

ماذا قيل عن مشكلة المنتخب السعودي في 2025؟

الفهيد وخلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" أوضح أن سيطرة اللاعبين الأجانب على خطوط هجوم أندية الدوري السعودي تحرم المهاجمين المحليين من اللعب وتُبقيهم على مقاعد البدلاء، مما سيؤثر بعد عدة سنوات على المنتخب.

وأضاف "وجود 7 أجانب قد يزيدون في الموسم القادم إلى 8 سيمنع وجود مهاجمين سعوديين جيدين مستقبلًا، لأن كل الأندية تشتري مهاجمين أجانب وتُبقي المحليين على مقاعد البدلاء دون منحهم أي فرصة، وأعتقد أن تلك آثار تلك المشكلة ستظهر بعد اعتزال المجموعة الحالية من المهاجمين، ربما في عام 2025".

تابع "لدينا أسماء جيدة مثل فراس البريكان وعبد الله الحمدان وصالح الشهري لكنهم جميعًا بدلاء، وأعتقد أن الاتحاد السعودي والمسؤولين يجب أن يُدركوا تلك المشكلة ويُحاولون إيجاد الحلول المناسبة مبكرًا، وأرى أن الحل الوحيد هو خروج اللاعب السعودي للعب في الخارج وفي أوروبا تحديدًا، حتى لو بقوا على دكة البدلاء سيكون ذلك أفضل لهم لأنهم سينالون فرصة الاحتكاك جيدًا خلال التدريبات في إنجلترا وإيطاليا".

أحمد الفهيد : أتوقع أن المنتخب سوف يتأثر في الهجوم عام 2025 .. بسبب أن المهاجم السعودي لن يأخذ الثقة في الأندية والتطوير#سلطان_الغشيان : يوجد مواهب رائعة في المنتخب الأولمبي



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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/Ij4FEex5aF — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 26, 2022

وأتم "المنتخب الأولمبي يضم عددًا من المواهب الهجومية الجيدة جدًا، لكن المشكلة أنهم جميعًا لا يحظون بثقة أنديتهم، وذلك ربما طبيعي لأن النادي لن يشتري مهاجمًا بالملايين وبدها يُجلسه بديلًا للاعب محلي".

اللاعب المحلي .. أين هو في قائمة هدافي الدوري السعودي؟

المهاجم المحلي يُعاني كثيرًا لإيجاد المساحة المناسبة له في أندية الدوري السعودي، وذلك بسبب الاعتماد على النجوم الأجانب في جميع الأندية، حتى المتوسطة والصغيرة.

ولا دليل على ذلك أفضل من عدم وجود أي لاعب سعودي في أول 20 اسمًا في قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، إذ يُسيطر الأجانب على القائمة تمامًا.

نجم الهلال سالم الدوسري يتصدر قائمة الهدافين المحليين للدوري حاليًا برصيد 6 أهداف، ويأتي في المركز الـ21 بشكل عام.

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