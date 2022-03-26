شعرها أحمر .. سيدة تشتكي مرتضى منصور للنائب العام بسبب طردها من الزمالك!

كشفت السيدة مها محسن عن طردها من نادي الزمالك وسحب بطاقة عضويتها بواسطة رئيس مجلس الإدارة، مرتضى منصور، لسبب غريب جدًا وهو أن لون شعرها أحمر.

كان منصور قد نجح في الانتخابات التي جرت مؤخرًا للنادي لدورة 2022-2026، وذلك بعد أيام قليلة من عودته لمنصبه عقب ابتعاده لعدة أشهر بسبب إيقافه ومجلسه من جانب أشرف صبحي وزير الرياضة المصري.

ماذا حدث، ما القصة؟

السيدة المصرية نشرت مقطع فيديو تُناشد به عددًا من المسؤولين على رأسهم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لحمايتها من رئيس نادي الزمالك وإعادة بطاقة العضوية لها ولزوجها بعد سحبهما بواسطة مدير الأمن الذي اتهمته بالـ "بلطجة" والاعتداء عليها وزوجها.

وأوضحت مها محسن أن مرتضى منصور سحب منها بطاقة العضوية لنادي الزمالك بسبب لون شعرها الأحمر، متهمة إياه بالتنمر والاعتداء على حقوق المرأة وطالبت وزير العدل والنائب العام المصري بالتدخل لإعادة حقها.

مرتضى منصور .. الرجل الأكثر إثارة للجدل في كرة القدم المصرية

منذ اقتحامه عالم الرياضة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، اعتاد المحامي مرتصى منصور إثارة الجدل بتصريحاته الصاخبة، وقد دخل في معارك كلامية مع العديد من الأطراف وصل العديد منها إلى أروقة المحاكم.

مرتضى منصور نجح في التدرج في المناصب داخل مجلس إدارة الزمالك حتى وصل أخيرًا لمنصب الرئيس في انتخابات 2005 لكنه لم يستمر طويلًا بعد حل المجلس في نفس العام، وقد انتخب مرة أخرى عام 2014 وثالثة عام 2017 وأخيرة هذا العام.

وارتبط اسم منصور بالعديد من القضايا أبرزها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي ومنافسيه في انتخابات الزمالك مثل ممدوح عباس وكمال درويش وأحمد رفعت، وكذلك حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد العالمي.