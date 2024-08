المغني الشهير إد شيران يوزّع الفطائر "ضد ليفربول" في افتتاحية البريميرليج!

قبل أن يغادر بين الشوطين..

لم يفوت المغني البريطاني الشهير إد شيران، أول ظهور لفريقه المفضل إبسويتش، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب امتد 12 عامًا عن البطولة الكبرى في إنجلترا.

وخسر إبسويتش في عقر داره أمام ليفربول بثنائية نظيفة في افتتاح البريميرليج اليوم السبت على ملعب بورتمان رود.

وحسب "sportbible"، فقد وزّع إد شيران الفطائر على الجماهير قبل المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "اضطر شيران لمغادرة المباراة بين الشوطين، حيث كان ينبغي عليه أن يسافر إلى صربيا لأداء حفل الليلة، لكنه أبى أن يفوت الظهور الأول لفريقه في البريميرليج".

يشار إلى أن شيران أحد أشهر نجوم الموسيقى في بريطانيا، كمؤلف ومغني، علمًا بأن أغنيات مثل Shape Of You وThinking Out Loud باتت من أكثر الأغاني سماعًا على الإطلاق.