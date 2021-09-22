نائب رئيس برشلونة السابق يدافع عن رونالد كومان.

قرر جوردي ميستر النائب السابق لرئيس نادي برشلونة الإسباني الخروج للدفاع عن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي للنادي الكتالوني.

ميستر يرى أن كومان لا يتلقى دعمًا كافيًا من مجلس إدارة برشلونة الحالي برئاسة جوان لابورتا، وهو ما يضع الفريق في صعوبات متتالية.

كومان خرج اليوم في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة قادش، وقرأ بيانًا للصحفيين أكد خلاله على الوضعية الصعبة التي يعيشها النادي، وبمجرد الانتهاء من قراءة البيان خرج تاركًا القاعة دون الرد على أسئلة الصحفيين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلت تصريحات أدلى بها ميستر في أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية، ودعم كومان بشدة في حديثه.

ماذا قال ميستر عن كومان؟

وقال نائب رئيس برشلونة السابق: "المعاملة التي يتلقاها كومان غير عادلة، إذا لم تكن راضيًا عنه فلا تجعل الأمر علنيًا، الإدارة تعمل لإيجاد بديل له وطرده".

وأضاف: "رد فعل كومان الذي ظهر اليوم هو أنه سئم الأمر، ما قاله لا يتوافق مع ما يحدث، وكان يجب أن يخرج شخص من القسم الرياضي ليدلي بذلك البيان".

ماذا قال ميستر عن التعاقدات خلال فترة بارتوميو؟

ميستر خلال المقابلة برر رهان إدارة جوسيب ماريا بارتوميو على التعاقد مع عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو بعد رحيل نيمار غير المتوقع عن الفريق.

وقال ميستر: "عندما جددنا عقود اللاعبين القدامى، أو عندما تعاقدنا مع كوتينيو وديمبيلي، لم ينتقدنا أحد، اعتقد الجميع أنه أمر جيد".

وأضاف: "منذ صفقة نيمار وكرة القدم أصبحت مجنونة".

فيما قال عن وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي في ذلك الوقت: "ميسي لم يشكك أبدًا بقراراتنا الرياضية".

ماذا قال ميستر عن لابورتا؟

ميستر تطرق في المقابلة للحديث عن جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي، مؤكدًا أنه أصبح مسالمًا للغاية.

وقال ميستر: "لابورتا كان مسالمًا تمامًا منذ وصوله إلى الرئاسة، الأشخاص الآخرين الموجودين في النادي ليسوا كذلك".

وقال في ختام تصريحاته: "المسؤولون في النادي يتولون إشعال النار في النادي واستغلال الوضع الحالي".

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