بعد المشاجرة العلنية .. ليفاندوفسكي يخرج بأول تعليق حول خلافه مع لامين يامال

البولندي قام بتوبيخ زميله الشاب بعد فرصة سانحة للتهديف لبرشلونة أمام ألافيس بالأمس، ليتحدث البعض عن توتر العلاقات بينهما، فكيف علق ليفا؟

أول ظهور إعلامي للبولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ نجم برشلونة الإسباني، كان لا بد من استغلاله لسؤاله عن خلافه مع زميله في الفريق الشاب لامين يامال.

الثنائي كان قد تشاجر خلال مواجهة ألافيس، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثنائية البولندي مقابل هدف وحيد.

المشاجرة بدأها ليفا عندما قام بتوبيخ اللاعب الشاب لعدم تمرير الكرة له في إحدى الهجمات وقرر التسديد بنفسه، لتضيع فرصة هدف، بينما كان البولندي في وضع يرى أنه يمكنه التسجيل منه، وبينما حاول يامال مصافحته كاعتذار له لاحتواء الموقف، لم يتقبل زميله الأمر ورفض مد يده إليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تحدث ليفاندوفسكي للإعلام حول هذه الواقعة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين في بلاده، حيث قال بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت": "ما حدث أمر طبيعي على أرض الملعب، اللاعبون يصرخون على بعضهم البعض، لكن في الأخير لا تكون هناك نوايا سيئة بينهم وهو الأمر نفسه بيني وبين يامال، ولا تكون أي خفايا أو أسرار وراء هذه الواقعة، بالأساس لا يوجد شيء يستحق التعليق عليه".

يذكر أن ليفا موجود حاليًا في بولندا استعدادًا لمواجهة التشيك في 17 من نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024، ثم مواجهة لاتفيا في 21 من الشهر ذاته وديًا.