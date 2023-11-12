أزمة غريبة .. روبرت ليفاندوفسكي يوبخ لامين يامال خلال مواجهة ألافيس

موقف غريب من ليفاندوفسكي تجاه نجم برشلونة الشاب..

شهدت مواجهة برشلونة وألافيس في الجولة 13 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب مونتجويك، واقعة غريبة كان بطلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة تمكن من تحقيق فوز ثمين على حساب ألافيس، بعدما قلب تأخره بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية إلى فوز بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية ليفاندوفسكي.

وألقت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على الواقعة التي حدثت بين ليفاندوفسكي ونجم برشلونة الشاب، لامين يامال، والتي جاءت في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

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في تلك اللقطة، اختار لامين يامال اللعب الفردي، وانتهت الكرة بتصدي حارس ألافيس، لكن ليفاندوفسكي وبخه وطالبه بتمرير الكرة له، لأنه كان في وضعية سانحة للتسجيل.

وقال ليفاندوفسكي إلى يامال: "لامين، هذه هي المرة الثانية"، وهي يلوح بذراعيه غاضبًا في الهواء، لكن لاعب برشلونة الشاب رد على البولندي وكأنه يريد شرح موقفه، وهو يحرك أيضًا ذراعيه في الهواء.

بعد ذلك، كشف مقطع فيديو نقلته قناة "موفي ستار" الإسبانية توابع الواقعة، حيث حاول يامال الاعتذار من ليفاندوفسكي ومد يده له، لكن البولندي رفض مصافحة لامين.