تراكم البطاقات يحرم الوصل من خدمات فابيو أمام الأهلي

لن يخوض مباراة الإياب في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

يستعد نادي الوصل الإماراتي، لدخول مواجهة إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بدون واحد من أبرز نجومه.

اللاعب البرازيلي فابيو ليما حصل على بطاقة صفراء في مواجهة الذهاب التي لعبها الوصل ضد الأهلي السعودي اليوم السبت.

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وانتهت المباراة بتعادل الوصل مع الأهلي بنتيجة 2/2 على ملعب استاد زعبيل.

🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.



👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة



✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

عبد الله جاسم علي وكايو كانيدو أحرزا هدفي الوصل، بينما سجل نيكولاي ستانسيو ودجانيني نافاريس للأهلي.

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جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في 25 فبراير الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالسعودية.

ويمتلك الأهلي فرصة أكبر في التأهل لنصف النهائي، حيث يكفيه التعادل السلبي أو التقدم بأي نتيجة على ملعبه.