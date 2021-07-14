ريال مدريد لا يخسر اقتصاديًا رغم كورونا.. والإعلان عن ميزانية الميركاتو!

أرقام جيدة للغاية..

لم يتكبد ريال مدريد خسائر اقتصادية من فيروس كورونا، هكذا أظهر البيان الرسمي للنادي الملكي حول ميزانية العام الماضي.

صحيح أن الميزانية تأثرت بشدة بوباء فيروس كورونا حالها كحال كل ميزانيات أندية العالم، لكن الحقيقة أن ما حدث في سانتياجو برنابيو ربما كان أقل الأضرار.

ونجح ريال مدريد في تحقيق أرباح تقدر بـ180 مليون يورو (قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وسداد الدين)، فيما كانت أرباح العام الماضي 117 مليون يورو فقط.

صافي الأرباح بعد خصم كل ما على الميرينجي بلغ 874 ألف يورو، بعد أن كان في العام الماضي 313 ألف يورو فقط.

أما عن الديون، فانخفضت الديون بنسبة كبيرة في العاصمة الإسبانية، فبعد أن كانت العام الماضي 240 مليون يورو، باتت الآن 46 مليون يورو فقط.

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وتباهى بيان ريال مدريد بحقيقة أن النادي الإسباني من القلائل حول العالم الذين لم يخسروا اقتصاديًا بسبب كورونا، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للمواصلة هكذا.

في نهاية البيان، أعلن ريال مدريد أن ما رصدته الإدارة لإبرام صفقات في سوق الانتقالات الصيفية 2021 هو مبلغ 112 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد حتى الآن لم يتعاقد مع أي لاعب بصورة رسمية، غير أن الصحف لا تتوقف عن ربطه بنجوم كثيرين وفي مقدمتهم كيليان مبابي.