القصة الكاملة.. ما هي تسريبات بيريز؟ وما موقفه منها؟

موقع جول يعرض لكم القصة الكاملة وراء أزمة تسريبات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وموقفه منها

بكل تأكيد فلورنتينو بيريز الرجل الأقوى في مدريد، والذي كان شاهدًا على نجاح الفريق وتحقيق العديد من البطولات الهامة في فترة رئاسته للميرينجي، ولكنه في الفترة الأخيرة يواجه عاصفة كبيرة بعد انتشار تسريبات منسوبة إليه وهو يهاجم فيها بعض من لاعبي الفريق.

انتشرت في الساعات الأخيرة، بعض التسريبات المنسوبة إلى فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وهو يتسبب في إهانة فيها بعض رموز ولاعبي الميرينجي السابقين، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

التسريبات الصوتية المسجلة التي نشرتها الصحافة الإسبانية، تعود إلى عام 2006 وفيها هاجم بيريز اثنين من أساطير النادي، هم راؤول جونزاليس، والحارس إيكر كاسياس، بالإضافة إلى نشر تسريبات جديدة اليوم الأربعاء.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنحاول معًا الكشف عن كافة تفاصيل تسريبات المنسوبة إلى بيريز، وما رد رئيس الميرينجي عليها.

متى بدأت تسريبات بيريز ومن خلفها؟

يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، نشرت صحيفة El Confidential الإسبانية، تسجيلًا صوتيًا مسجلًا يعود إلى عام 2006، يظهر فيه صوت بيريز وهو يتحدث بقسوة عن ثنائي الفريق راؤول جونزاليس، وإيكر كاسياس.

ونشرت في اليوم التالي صحيفة الكونفدنشيال، بعض التسريبات بشأن كريستيانو رونالدو ووكيل أعمال خورخي مينديز، والمدرب جوزيه مورينيو.

"Casillas no es portero para el Real Madrid. Ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que le adoran… Es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid". Una reflexión pronunciada en septiembre de 2006 https://t.co/ribfspSvHv pic.twitter.com/pWAAsK35Ez — El Confidencial (@elconfidencial) July 13, 2021

ولم يصل الأمر إلى هذا الحد، بل نشرت الصحيفة تسريبًا جديدًا لبيريز وهو يهاجم فيه فيسينتي ديل بوسكي، مدرب الفريق السابق ووصفه بأنه لا يعرف شيء عن التدريب.

ومن جانبها أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن تسريبات بيريز كلفت صحيفة " El Confidential"، أكثر من ستة ملايين يورو، للحصول عليها ونشرها للجمهور.

ماذا قال بيريز عن أساطير ريال مدريد؟

هاجم بيريز ثنائي ريال مدريد كاسياس وراؤول في أول تسريب له، وقال عنهما: "كاسياس ليس حارس مرمى لفريق مثل مدريد، إنه أكبر فشل نواجهه، مثله مثل راؤول إنهما أكبر محتالين في ريال مدريد".

بينما قال بيريز عن رونالدو: " إنه مجنون هذا الرجل أحمق، تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها".

بينما تطرق رئيس ريال مدريد للحديث عن مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو وقال: "إنه مدرب مغرور لا يفعل شيء مثل وكيل اللاعبين خورخي مينديز إنهم لا يرون الواقع".

وقال عن فابيو كوينتراو لاعب الفريق السابق: "هذا شخص بدون رأس، إنه يقود بدون رخصة ولا يهتم، إنه يسير خلف وكيل اعماله ورونالدو الذي لا يحب إلا نفسه فقط".

بينما قال عن ديل بوسكي: "ديل بوسكي هو الكذبة الأكبر التي رأيتها في حياتي، ليس مدرب كاماتشو لا يعرف شيئًا عن التدريب، من المفترض ألا يعرض عليه أحد وظيفة جديدة".

ما موقف بيريز من التسريبات؟

رئيس ريال مدريد كان غاضبًا للغاية من تلك التسريبات، وأصدر بيانًا رسميًا هاجم فيه الصحيفة، وأكد أنه ترك الأمر مع الجهات القانونية الخاصة به لدراسة الأمر وستقوم برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة.

ويعتقد بيريز أن سبب انتشار تلك التسريبات في الوقت الحالي، لأنه أكبر الداعمين لبطولة السوبر الأوروبي، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات مقصوصة من السياق الكبير الذي كان الحديث يدور حوله.