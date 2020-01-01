تقارير .. مانشستر يونايتد ينافس إنتر على ضم فيدال من برشلونة

تقارير صحفية تشيلية تؤكد وجود رغبة من مانشستر يونايتد لضم اللاعب أرتورو فيدال.

كشفت تقارير صحفية تشيلية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب أرتورو فيدال من صفوف برشلونة في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "دايركت تي في" والتي أكدت أن الفريق الإنجليزي سيتقدم بعرض خلال الفترة المقبلة من أجل ضم اللاعب.

وأوضحت التقارير أن العرض الذي يحضره نادي مانشستر يونايتد يعد أكبر بشكل واضح من العرض الذي تقدم به إنتر لضم اللاعب في الشتاء.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن إنتر قد قدم 20 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب في إعارة لنهاية الموسم على أن يضمه بشكل نهائي في الصيف.

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ورفض برشلونة عرض نادي إنتر وتحدثت أنباء في إسبانيا عن طلب الفريق الكتالوني لـ 25 مليون يورو بينما أكدت تقارير أخرى أن الفريق يرفض رحيل اللاعب تمامًا.

وكان فيدال قد شارك مع برشلونة في المباراة الأخيرة أمام إسبانيول ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني وسجل الهدف الثاني لفريقه.

جدير بالذكر أن فيدال كان قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2018 ونال بطولة السوبر الإسباني والدوري مع الفريق.