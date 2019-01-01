رسميًا | جيمس ميلنر باقٍ في ليفربول حتى 2022

يسخر من كلوب..

أعلن ليفربول بشكل رسمي عن تجديد تعاقد لاعبه ونائب قائده، جيمس ميلنر، لينتهي في 2022، مما يُنهي التكهنات بشأن مستقبله داخل الأنفيلد.

وكانت الكثير من الشائعات قد ترددت أن ميلنر لن يُجدد عقده مع ليفربول، والذي كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية هذا الموسم، لكن يبدو أن يورجن كلوب لا يزال يؤمن بقدرات الدولي الإنجليزي رغم كبر سنه.

ويأتي تجديد ميلنر لعقده في نفس اليوم الذي جدد فيه يورجن كلوب تعاقده مع الريدز حتى عام 2024، مما جعل صاحب الـ33 عامًا يسخر من الأمر بقوله "من الواضح أن المدرب أراد أن يضمن بقائي ثم جدد عقده ليشعرني بمدى أهميتي!.".

كما تابع معربًا عن سعادته بالاستمرار "ليفربول مكان لا يصدق ونحن الآن فريق كرة قدم جيد جدًا وآمل أن نستمر في عملية التطور التي نحن فيها الآن.".

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ووصل ميلنر إلى الأنفيلد عام 2015 في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي، وذلك قبل وصول كلوب إلى سُدة الحكم في المتصدر الحالي لترتيب البريميرليج، عندما كان برندان رودجرز هو المدرب حينها.

وعلى الرغم من أنه لم يكن من ضمن الخيارات الأساسية لدى رودجرز، لكن بمجرد وصول كلوب واختلف كل شيء، واعتمد عليه الفيلسوف الألماني في عديد من المراكز أبرزها الظهير الأيسر.

بشكل عام، فقد مثّل ميلنر ليفربول في 198 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا، ويُعد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي هو الأبرز والأهم له، وقد شارك في النهائي كبديل أمام توتنهام عندما انتصر الريدز بهدفين نظيفين.